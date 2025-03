"Con 20 años ya vendía cocaína y heroína": así confiesa un amigo de Antonio Anglés cómo era de joven

Un amigo de la infancia de Antonio Anglés, el hombre acusado asesinar a tres niñas (Toñi, Mirian y Desirée) del pueblo valenciano de Alcàsser en 1992, confiesa a Equipo de Investigación, en un programa de 2018, cómo era el grupo de amigos que compartían la Banda de Calígula: "Nos detenían, nos soltaban y a las tres horas nos habían detenido otra vez", comenta este amigo, añadiendo que se dedicaban a desvalijar coches o robar tiendas.

Sobre Anglés asegura que ya tenía problemas con la policía por aquel entonces: "Con 20 y poco años vendía cocaína y heroína en la casa. Por mucho que su madre le dijera que 'aquí no, aquí, no' (Anglés) hacía lo que quería. Han ido allí a hacer redadas un montón de veces, y él, por un lado o por otro, siempre se escapaba".

También, cuenta este compañero de la infancia que era "un chaval inteligente, de tonto no tenía nada": "Se cuidaba mucho, se afeitaba; tú lo veías y era un chaval normal", pero "cuando discutía con alguien se ponía muy nervioso", añade este compañero, admitiendo que "no quiero que me relacionen con él en el caso de las chiquillas porque como no he tenido nada que ver, no me gusta que me relacionen para nada".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018.