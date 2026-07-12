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Jornadas diarias de 36 horas y sin cobrar extras: las condiciones de trabajo de un camarero de chiringuito

Miguel Palmer reconocía en 2025 a Equipo de Investigación que había llegado a quedarse en el restaurante hasta las 02:00 para luego entrar a las 07:00. "He llegado a estar contratado a media jornada cobrando lo demás en negro", cuenta.

Jornadas diarias de 36 horas y sin cobrar extras: las condiciones de trabajo de un camarero de chiringuito

Muchas playas españolas han visto como proliferaban los chiringuitos junto a sus costas. Un servicio perfecto para el turista, pero que lleva consigo jornadas maratonianas y de esclavitud para los trabajadores. La carga de trabajo en verano sobrepasa a los profesionales, que ven cómo se pisotean sus derechos en pro de la facturación.

Así lo vivió Miguel Palmer, un excamarero de chiringuitos, que contaba a Equipo de Investigación en 2025 cómo vivía jornadas laborales extenuantes y que nunca acababan.

A tal punto llegaba, que Palmer reconocía que ha estado, en alguna ocasión, más de un día entero trabajando. "He llegado a hacer una jornada así, de 36 horas. De acabar a la 01:30 o a las 02:00 y tener que volver a las 07:00".

Según el camarero, ni siquiera tenía tiempo para ir a casa. "Directamente me quedaba en el restaurante", cuenta.

Todo, por cero euros la hora extra. "En el contrato figuraban ocho... con suerte. He llegado a tener contratos de media jornada, trabajarla y lo demás cobrarlo en negro", sentenciaba.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2025.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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