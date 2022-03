Carolina Iglesias y La Mala Rodríguez protagonizan este 'encuentro inesperado' fuera de la mesa de diálogo de Mamen Mendizábal, en el que hablan sobre cómo sería desempeñar la profesión de la otra. "Yo hago unos monólogos de la ostia", confiesa la cantante, "sobre todo cuando me levanto". "Mi marido siempre me dice que me podría ganar la vida como cómica. Pero en verdad lo que estoy es soltando mierda", confiesa a la locutora de 'Estirando el chiste'. "La comedia es un puto drama", concluye La Mala, una afirmación con la que Carolina Iglesias no puede estar más de acuerdo.

Por su parte, la humorista se imagina cómo sería su vida siendo cantante y le confiesa a su compañera de camerino que le encantaría tener su culo. "Pues eso son sentadillas", desvela su truco la intérprete, a lo que Iglesias responde: "Ah, pues entonces paso. Me quedo con el culo carpeta. Pero dime que algo de genética hay". "Mi madre tenía buen culo", le confiesa La Mala en el vídeo de Encuentros Inesperados que acompaña a estas líneas.