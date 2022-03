"¿Sabes que no existe la suerte?" comenta La Mala Rodríguez después de que Esperanza Aguirre la alabara "por lo delgadísima que está" a pesar de haber tenido un niño "hace poco". "Efectivamente" no existe la suerte, confirma la política, "existe el trabajo". Y, es que, como bien detalla la cantante en el vídeo principal de la noticia, son muchos los sacrificios a los que se está sometiendo para recuperar el cuerpo que tenía antes del embarazo: "Me preocupo mucho", confiesa.

Pero también se considera una persona de fe, en parte porque cree "en Dios". Un hecho que la une con la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que también se considera creyente.

"¿Has visto que no somos tan diferentes?", afirma La Mala Rodríguez al ver que tiene cosas en común con Aguirre, "a esta gente le daba morbazo este encuentro". "Pues que sepan que tenemos muchas cosas en común", concluyen las dos después de haber descubierto este nexo y haber llegado al acuerdo de que las dos son "un poquito malas".

En este vídeo, La Mala Rodríguez también admite que Esperanza Aguirre es una "mujer muy atrevida", pero también valiente. "Mira todo lo que me ha pasado", recuerda la política a su encuentro inesperado, "me he caído de un helicóptero, estuve en un hotel en el que mataron a muchísima gente y he tenido un cáncer. En la vida todo me parece un regalo del cielo".