El polémico videoclip de 'Ateo', la canción de C. Tangana y Nathy Peluso, ha sido uno de los temas discutidos en Encuentros Inesperados. Mario Vaquerizo, Oriol Junqueras, Alberto San Juan y Ana Iris Simón han dado su opinión sobre esta pieza audiovisual que generó cierta controversia por estar grabada en la Catedral de Toledo.

La autora de 'Feria' ha sido especialmente crítica con este vídeo. Mientras Vaquerizo no ha dudado en exclamar que C. Tangana "es una estrella", Ana Iris Simón ha afirmado: "Me ofendería lo mismo que un cura se fuese a Fabrik a confesar".

En el vídeo que acompaña a la noticia puede verse como esta frase de la escritora genera un debate. "Tienes que sentirte muy poco convencido de tus propias convicciones para que te asuste esto", le responde Oriol Junqueras.