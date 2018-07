LA PELÍCULA 'TROYA' ESTÁ EN EL AIRE

Tras la emisión en laSexta de la película 'Troya', Berto Romero entra en el plató haciéndose pasar por Aquiles, personaje interpretado por Brad Pitt en la película: "En persona pierdo, me lo dicen mucho", explica. El 'Aquiles de En el aire' llega cansado de "matar": "No sé la de peña que he matado esta noche", asegura.