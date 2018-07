Marc Giró, a las mujeres: "Que tu felicidad no dependa de un pene"

CÓMO COMPORTARSE ELEGANTEMENTE ANTE UN PENE

Una semana más Marc Giró visita el plató de En el aire y, en esta ocasión, nos da unos sabios consejos para saber cómo comportarse con elegancia delante de un pene. "No me refiero a un pene fortuito sino a un pene al que tú te acercas de forma libre y que notas que todo va a temblar", aclara Giró. Marc aconseja a todas las mujeres que su felicidad no dependa de un pene y que no se sorprendan al ver un miembro viril. Por otra parte, Buenafuente aprovecha la visita de Giró para comunicarle que ha batido el récord de palabras por minuto. Según un estudio, realizado por la Pompeu Fabra, la velocidad óptima del habla se encuentra entre las 170 y las 190 palabras por minuto y Marc llega a las 247.