Marc Giró aconseja a los padres: "No le digas a tu hijo que es muy guapo"

CONSEJOS PARA EL DÍA DEL PADRE

Marc Giró ha reunido unos sabios consejos antes del Día del Padre para compartirlos con los espectadores. Así, se dirige a los padres para decirles que en el día de San José no confíen, porque puede que sus hijos sean suyos... O no. Además, aprovecha para aconsejarles que eduquen a sus hijos, o supuestos hijos, al tuntún, teniendo clarísima una cosa: "No le digas a tu hijo que es muy guapo", a no ser que sea como Marc Giró, que en ese caso, se ajustaría a la realidad.