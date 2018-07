Buenafuente contra Rita Barberá: "El 'caloret' ha muerto"

RITA BARBERÁ ESTÁ 'EN EL AIRE'

Andreu Buenafuente tiene una mala noticia que dar: "No me gusta empezar así un programa de humor, pero... Se acabó la canción del 'caloret'". Es una mala noticia para los amantes de la música, pero en En el aire ya no se va a oír más. Y es que la canción está molando tanto que "estamos dando una imagen simpática de Rita Barberá", explica Andreu y, al ver cómo se dirigió Barberá a los manifestantes que recordaban a las 43 víctimas del accidente del metro de Valencia, burlándose de ellos, el equipo ha decidido tirar el 'caloret' a la basura.