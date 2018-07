Buenafuente: "Mariano Rajoy igual se cartea con la Merkel con palomas mensajeras"

MARIANO RAJOY SIGUE ENVIANDO 'SMS'

Andreu Buenafuente comienza la semana hablando de las últimas declaraciones de Mariano Rajoy en la radio: "Confío en la gente y sigo mandando sms porque no me puedo quedar aislado del mundo". El presentador de En el aire no puede creer lo que ha escuchado y decide dirigirse a Mariano Rajoy: "No deberías confiar tanto en la gente que no te ha dicho que hay una cosa que se llama 'WhatsApp' y que es gratis", asegura.