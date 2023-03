El uso del velo está muy presente en el especial de 'El Objetivo' por el 8M que trata la represión que viven las mujeres en Irán. Durante la grabación del programa, miembros de la conocida como 'Policía de la Moral' llaman la atención a Ana Pastor y al equipo por no llevar el velo.

"Muy mal", dice uno de los miembros, explicando que en esa zona "no se puede grabar sin el velo". "Tenéis que borrar los vídeos que habéis hecho sin el velo", afirman al equipo. "No podemos borrar la imagen", responde Pastor, aunque no encuentra una respuesta positiva de la 'Policía de la Moral', que insiste: "Tenéis que borrar, borrar".

"No se puede pedir, a un medio internacional, borrar imágenes. No puede pedirlo. Eso se llama libertad de prensa", contestan Pastor y el equipo de 'El Objetivo'. La 'Policía de la Moral' afirma que, aunque cuenten con un permiso para grabar, no es válido "sin respetar las normas".