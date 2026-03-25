Rufián acudiría a "ayudar" si le llaman en la campaña de las elecciones de Andalucía, pero recuerda: "Aquí vamos cada uno con sus siglas"

Los detalles Gabriel Rufián asegura que conoce a gente de Izquierda Unida y de Podemos Adelante Andalucía, por lo que, si le llaman, puede ayudar. "Sigo a grandes portavoces de esas formaciones políticas en la Junta de Andalucía", ha dicho.

El próximo 17 de mayo, Andalucía celebrará elecciones autonómicas tras el anuncio de adelanto de Juanma Moreno. Ante esta situación, los partidos ya han iniciado la precampaña. Ana Pastor entrevistó a Gabriel Rufián, líder de un nuevo proyecto de izquierdas, sobre su participación en la campaña en Andalucía. Rufián, inicialmente sorprendido, afirmó estar dispuesto a colaborar si es necesario, destacando sus conexiones con Izquierda Unida y Podemos Adelante Andalucía. Sin embargo, enfatizó su intención de ayudar de manera humilde y sin protagonismo excesivo, dejando claro que no realizará actos separados con cada formación, respetando las siglas de cada partido.

El próximo domingo 17 de mayo Andalucía celebrará elecciones autonómicas. Así lo anunció Juanma Moreno, un adelanto que ha provocado que todos los partidos ya estén en clave preelectoral o, mejor dicho, que ya hayan iniciado la precampaña de promoción de sus candidatos.

Sobre este asunto, Ana Pastor ha preguntado a Gabriel Rufián , el líder del nuevo proyecto de izquierdas a la izquierda del PSOE. Rufián se ha sobresaltado al ser cuestionado para saber si acudirá personalmente hasta Andalucía para participar en actos de campaña.

"No sé cómo no lo había pensado", ha sido su primera respuesta. Aunque acto seguido ha asegurado que está dispuesto a arrimar el hombro. "Si me llaman y yo puedo ayudar". Además, ha dicho: "Conozco gente de Izquierda Unida y de Podemos, de Adelante Andalucía. Sigo a grandes portavoces de esas formaciones políticas en la Junta de Andalucía".

Por lo que considera que puede aprovechar sus relaciones y sus mensajes para aportar algo a la campaña electoral de los comicios del 17 de mayo. Eso sí, sin dejar que se le suba la importancia. "Yo, si puedo ayudar, humildemente. Tampoco quiero ser el mesías de nada. Humildemente ayudar. Les digo que sí"

Pero nada de dividirse, porque tiene claro que lo que no va a hacer es "un acto con cada uno". Para Rufián una cosa es apoyarse entre formaciones de la izquierda y otra olvidar que "aquí vamos cada uno con sus siglas".

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