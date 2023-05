Un condenado por tráfico de drogas repartió durante la estancia de Rodrigo Rato en la cárcel fotografías de sus hijos en el comedor de la cárcel. "Lo que me decían era que conocían a mis hijos", ha señalado el exvicepresidente del PP.

"Me enfadé mucho y exploté, porque coincidía con una serie de cuestiones que me estaban afectando", ha comentado el también exministro de Economía durante el Gobierno de José María Aznar. Los motivos de su enfado, explica, es porque "veía que todos los presos de las tarjetas salían cuando habían cumplido el 25% de la condena", pero él no.

Algo que fue para él lo "más duro que ha vivido". No solo por eso, sino que "coincidió con el reparto de fotos de sus hijos": "Tuve un encontronazo con uno de los funcionarios. Me abrieron un expediente que luego el juez consideró injustificado".

"Ver las fotos de mis hijos no me gustó. Me estaba diciendo claramente que conocía a mis hijos", ha señalado. El exbanquero cuenta que en la "cárcel la gente habla" y los compañeros que tenía ahí le contaban algunas cosas. Tras insinuar una posible amenaza, no ha querido revelar más detalles: "No voy más allá".