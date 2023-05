Rodrigo Rato está convencido de que con su detención en 2015 se buscaba hundir su imagen pública: "Había un interés indudablemente porque esa detención fuera retransmitida en vivo y en directo"; también, de que la orden de que así fuera llegó, según ha afirmado, desde el Gobierno de Mariano Rajoy: "Desde la vicepresidencia del Gobierno en Moncloa se había avisado por la jefa de gabinete a los medios de comunicación".

Vicepresidencia que por aquel entonces dirigía Soraya Sáenz de Santamaría; también llamada en el partido, como deja caer el exvicepresidente del Gobierno y exdirector del FMI en la entrevista que ha concedido a Ana Pastor en El Objetivo, una de las "niñas asesinas". "Es una calificación que un amigo mío se inventó por las que estaban peleándose por suceder a Mariano Rajoy". Pero no solo ha apuntado a Sáenz de Santamaría.

Rato ha señalado directamente al Ejecutivo de Rajoy, a sus excompañeros, como organizadores de su detención. Para él son "mal karma". Rato, que también fue exdirectivo de Bankia, ingresó en prisión en 2018 tras la sentencia por el caso de las 'tarjetas Black'. "No me queda más remedio que arrepentirme de lo de las tarjetas. ¿Cómo no me voy a arrepentir? Ha sido para mí el cataclismo", ha reconocido a Pastor.

El exdirigente popular obtuvo la libertad condicional en febrero de 2021. Está pendiente aún de una investigación por blanqueo, corrupción y fraude fiscal. En esta entrevista con Ana Pastor no editada, contará cómo fue su tiempo en la cárcel, donde coincidió, por ejemplo, con el extesorero del PP Luis Bárcenas, con quien sí habló de Rajoy: "Sí, cuando te da un abrazo es porque te va a caer algo muy gordo después".

También coincidió en prisión con sorprendentes profesores, a su vez líderes del independentismo catalán: Oriol Junqueras, condenado por el procés catalán, dio clases de física cuántica a Rato: "Es muy buen profesor. Es muy buen profesor y muy didáctico".