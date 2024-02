Ana Pastor entrevistó este 14 de febrero en exclusiva a Rafa Nadal, en un especial El Objetivo, en la que fue su primera entrevista después de anunciar su vuelta a la competición, después de que una lesión en el Open de Australia 2023 le tuviera casi un año apartado de las pistas.

Una de las muchas preguntas que Pastor le hizo, y que Nadal contestó a todas sin titubeo, incluida la de la polémica sobre su fichaje en Arabia Saudí, fue acerca de su gran rival, el tenista serbio Novak Djokovic. Le considera el mejor tenista del mundo aunque es cierto que no comparte algunas de sus actitudes en la pista.

"¿Es el mejor de la historia?", le pregunta Pastor. "Sí, los número dicen que sí. Y sí, para mí lo es", responde contundente el tenista. Y con respecto a su comportamientos en la pista argumenta que "es verdad que a veces, personalmente, cuando vé a alguien con tanto éxito y las cosas le van tan bien, enfadarse tanto jugando... A mí no me gusta", asegura Nadal, añadiendo que le considera una "buena persona y no ve ninguna maldad en él".