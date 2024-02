Sí, Rafa Nadal , considerado como el mejor tenista español de todos los tiempos, también responde a Ana Pastor, en la entrevista en exclusiva que emite esta noche El Objetivo, sobre su polémico fichaje como embajador de la Federación Saudí de Tenis (STF).

Cuenta Pastor, en Al Rojo Vivo, que cuando la semana pasada supieron que finalmente iba a poder entrevistar a Nadal, les dijo a su equipo: ¿No me vais a pedir que no le pregunte por Arabia Suadí, verdad? Y como siempre, él y su equipo me dijeron que podía preguntar lo que quisiera". Y preguntas sobre esto hay bastantes, añade la periodista.

Y como adelanto de lo que podemos ver esta noche a partir de las 22:30h en laSexta, en un especial de El Objetivo, Nadal responde así sobre esta polémica: "No creo que Arabia me necesite a mi para lavar su imagen, es un país que se ha abierto al mundo y que tiene un gran potencial. Con lo cual, es lógico que el mundo se vaya para allí. Y la sensación es que se compra todo con dinero y ahora Rafa también se vende por dinero", contesta Nadal, asegurando que entiende, aún así, que la gente lo piense.

Añade no obstante que "hay cosas que se tienen que mejorar, que es un país que va muy retrasado en muchas cosas, y el país se ha abierto recientemente. Si el país no consigue la evolución que yo creo que tiene que seguir en los siguientes 10-15 años, te diré que me equivoqué por completo. Yo creo que voy a tener la libertad para poder trabajar con los valores que yo creo que tengo que trabajar y que sean correctos, si después eso no ocurre, te diré que cometí un error", confiesa Nadal.