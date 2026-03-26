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Crece la impopularidad de Trump

Paola Ramos cuenta la reacción de los cubanos exiliados en EEUU ante las políticas de Trump: "Ven que a lo mejor solo le importa el poder y no cambiar el régimen"

La periodista explica que hay inquietud entre los cubanos que viven en EEUU, muchos de los cuales son votantes de Trump, ante la posibilidad de que el nieto de Raúl Castro siga en el poder.

Paola Ramos EL OBJETIVO
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La periodista Paola Ramos ha analizado este miércoles en El Objetivo la reacción de los cubanos exiliados en Estados Unidos ante la política exterior de Donald Trump y ha explicado que muchos de ellos, que han votado al republicano, están empezando a cuestionar las verdaderas intenciones del presidente estadounidense respecto a la isla.

"Muchos se están planteando que a lo mejor no le importa cambiar el régimen", ha explicado Ramos. En este sentido, ha añadido que una gran parte importante de los cubanoamericanos apoyó a Trump porque pensaban que "lograría lo que no han logrado 13 presidentes en Estados Unidos", es decir, "acabar con el régimen cubano".

Sin embargo, la situación actual tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela o la guerra en Irán está provocando dudas inéditas dentro de este electorado clave.

"Se están planteando una cosa que nunca se plantearon", ha indicado, que ese "impulso imperialista o colonial" del presidente no sea para acabar con el comunismo de Cuba, sino que "solo le importe la economía, el poder".

"Marco Rubio está teniendo conversaciones con los cubanos y a lo mejor podemos acabar con un escenario donde el nieto de Raúl Castro sigue en el poder. Miguel Díaz-Canel se va, pero esa esencia del régimen cubano seguirá en pie", ha añadido.

Ante este posible continuismo del régimen, Ramos ha indicado que estos cubanos votantes de Trump ahora "están intentando averiguar cómo se sienten ellos mismos ante ese Trump".

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