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según la CNN

Irán refuerza las defensas de la isla de Jarg para protegerse de un posible ataque terrestre de EEUU

¿Por qué es importante? La Administración Trump ha estado sopesando la posibilidad de utilizar tropas estadounidenses para apoderarse de la pequeña isla en el noreste del golfo Pérsico —clave para el país porque gestiona aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo del país— como medida de presión para tratar de obligarles a reabrir el estrecho de Ormuz, según ha informado la CNN.

La isla iranía de Jarg.La isla iranía de Jarg.laSexta

Irán estaría reforzando las defensas de la isla de Jarg para protegerse de un posible ataque terrestre de EEUU, según ha publicado la CNN. El medio, que cita a varias personas familiarizadas con los informes de inteligencia estadounidenses, ha apuntado que Teherán ha estado tendiendo trampas y trasladando personal militar adicional y defensas aéreas a la isla en las últimas semanas frente a esa posible operación estadounidense.

La Administración Trump ha estado sopesando la posibilidad de utilizar tropas estadounidenses para apoderarse de la pequeña isla en el noreste del golfo Pérsico —clave para el país porque gestiona aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo del país— como medida de presión sobre el régimen iraní para tratar de obligarles a reabrir el estrecho de Ormuz, según ha informado la CNN.

No es el primer medio que apunta a esta maniobra por parte de EEUU tras 26 días de guerra. 'Axios' ya había informado de una supuesta gran operación por parte de EEUU para desbloquear el estrecho de Ormuz que incluía bombardear durante un mes la isla de Jarg para después tomarla y bloquearla.

Por su parte, la CNN informa que funcionarios estadounidenses y expertos militares afirman que una operación terrestre de este tipo conllevaría riesgos significativos, entre ellos un elevado número de bajas estadounidenses. La isla cuenta con defensas escalonadas y los iraníes han desplegado allí en las últimas semanas sistemas adicionales de misiles tierra-aire portátiles, conocidos como MANPADS, según las fuentes.

Estas añaden, además, que Irán ha estado colocando trampas, incluidas minas antipersona y antitanque, alrededor de la isla, incluso en la costa, donde las tropas estadounidenses podrían realizar un desembarco anfibio si el presidente Trump siguiera adelante con una operación terrestre.

Posible despliegue de al menos 2.000 paracaidistas en Oriente Medio

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este miércoles que su país "sigue de cerca" el envío de tropas estadounidenses a la región, ante el posible despliegue de al menos 2.000 paracaidistas en Oriente Medio. "Estamos siguiendo de cerca todos los movimientos estadounidenses en la región, especialmente el despliegue de sus tropas", avisó Qalibaf en un mensaje en su cuenta de X.

El responsable iraní advirtió de que "los generales han destruido, los soldados no pueden arreglarlo; en cambio, solo serán víctimas de las ilusiones de (Benjamín) Netanyahu", en referencia al primer ministro israelí. "No pongan a prueba nuestra determinación de defender nuestra patria", se lee en su mensaje.

Así se pronunció después de que, según medios estadounidenses, el Pentágono ordenara este martes el despliegue de al menos 2.000 paracaidistas del Ejército de EEUU en Oriente Medio para ofrecer "nuevas posibilidades de acción" a Trump, de acuerdo con 'The Washington Post'. 'The New York Times' ya dijo que la medida podría llegar a ser utilizada para tomar la isla de Jarg.

La guerra en Oriente Medio entra en su cuarta semana tras la escalada iniciada el 28 de febrero con ataques coordinados de EEUU e Israel sobre suelo iraní. En respuesta, Irán ha lanzado oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estratégicos en el Golfo, además de mantener bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del suministro mundial de crudo.

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