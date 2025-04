El padre Ángel: "¿Francisco un papa progresista? Es el mismo Jesús de Nazaret"

El padre Ángel, en El Objetivo, ha destacado la humanidad del papa Francisco: "Estaba preocupado en que no hubiera divisiones. No había diferencias ni en lo sexual ni en lo político. Somos todos hijos de Dios, decía él".

El padre Ángel ha recordado en El Objetivo al papa Francisco. En sus palabras, ha comparado al argentino con, a tenor de sus declaraciones, su forma de pensar y también por cómo ha actuado en vida, "Jesús de Nazaret".

"Prefería más besar a n niño. Abrazarlo. Preguntar cuándo había comido o dormido. Cuando preguntan si es un papa progresista o no progresista. Es el mismo Jesús de Nazaret. De los que representaba a Jesús de Nazaret. De los que defendía a las mujeres y las puso en la curia", afirma.

Y continúa: "Un papa preocupado sobre todo de que no hubiera divisiones. Somos todos hijos de Dios, era lo que decía. No había diferencias ni en lo sexual ni en lo político. Dejar que os dé la bendición a todos. A los que creéis y a los que no".

"Ese viaje a Filipinas, una niña le pregunta por qué Dios permite que los niños estén enfermos. No buscó explicación teológica. No hay respuesta, la única que hay son tus lágrimas o las mías", concluye el padre Ángel.

