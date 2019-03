Manuel Oropesa, un hombre parado de Sevilla, le pregunta a Pablo Casado en El Objetivo si "alguna vez ha buscado trabajo". "Sí que he estado buscando, pero en tu situación no me he encontrado y me imagino que tiene que ser terrible y ahora que tengo niños pues más aún. Por eso, a mí lo que más me obsesiona es el tema del empleo", asegura el presidente del PP.

"Lo que nos tenéis que exigir los que no tenéis trabajo a los políticos no es que creemos empleo nosotros, sino que creemos las condiciones en España para que autónomos y empresarios contraten a más gente", declara Casado, que añade que "el momento en el que se creó más empleo fue en la legislaturas del PP de 1996 a 2004, llegando a rozar casi el pleno empleo". "Y en la última legislatura de Rajoy se llegaron a crear casi tres millones de empleos, es decir, (en total) cuando ha gobernado el PP ocho millones de personas han encontrado un empleo", añade.

Oropesa le pregunta entonces si "trabajaría por 600 euros". "Ahora mismo no porque el salario mínimo que nosotros dejamos acordado era de 850 euros de aquí al 2020. Nosotros hemos revalorizado el salario mínimo".