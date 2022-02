Ignacio Escolar ha sido muy rotundo al hablar de la situación a la que los barones 'populares' están sometiendo a Pablo Casado, forzándole para que dimita. "Es un espectáculo lamentable y más aún en un 23 F", ha declarado el director de 'eldiario.es' en El Objetivo.

"No sé en qué punto de los estatutos del PP aparece este método para cambiar a su presidente, no cumplen con ninguno de los procedimientos democráticos de este partido", ha apostillado el periodista, recordando que la Constitución española dice específicamente que los partidos tienen que regirse por métodos de organización internos democráticos y "esto evidentemente no lo es".

Además, Escolar se ha pronunciado también por el motivo que lleva a la dimisión de Casado: "Habrá cometido muchos errores, pero es un poco terrible que su último gran error, el que provoque su salida del partido, sea haber acusado de corrupción a Isabel Díaz Ayuso por una presunta comisión que ella reconoció".