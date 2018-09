Pablo Iglesias: "PP y Ciudadanos son extrema derecha, defienden hasta a Franco"

"IGUAL SUS VOTANTES DEJAN DE VOTARLES", DESTACA

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado a PP y Ciudadanos de "extrema derecha". "Veo a Pablo Casado y a Albert Rivera, dos señores que son más jóvenes que yo, defender a Franco y a mí me apena", ha añadido Iglesias. No obstante, ha añadido: "No creo que sus votantes sean de extrema derecha, pero sus dirigentes están en posiciones de extrema