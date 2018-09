Pablo Iglesias: "Es de sentido común que si los precios de la bolsa de la compra suben, hay que subir también las pensiones"

Pablo Iglesias: "Creo que habrá acuerdo para los Presupuestos y que habrá elecciones generales en 2020"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho en El Objetivo que cree que no habrá elecciones anticipadas: "Sánchez me ha transmitido que su intención es convocar las elecciones en 2020". Además, ha destacado que esperan, de cara a los Presupuestos, "llegar a un acuerdo en cuestiones fundamentales como vivienda, pensiones...".

Pablo Iglesias: "PP y Ciudadanos son extrema derecha, defienden hasta a Franco"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado a PP y Ciudadanos de "extrema derecha". "Veo a Pablo Casado y a Albert Rivera, dos señores que son más jóvenes que yo, defender a Franco y a mí me apena", ha añadido Iglesias. No obstante, ha añadido: "No creo que sus votantes sean de extrema derecha, pero sus dirigentes están en posiciones de extrema

Pablo Iglesias: "No es sensato que la iglesia ofrezca la catedral de la Almudena para enterrar a Franco y que se convierta en lugar de culto al fascismo"

"Una democracia no se puede permitir un cementerio de Estado a un dictador", así ha respondido Pablo Iglesias sobre el Valle de los Caídos. El líder de Podemos ha añadido que "quienes reciben homenajes son los luchadores por la libertad y la democracia". Además, se ha mostrado en contra de que el Franco sea enterrado en la catedral de la Almudena, en Madrid.

Pablo Iglesias: "Vamos a ver si podemos subir el IRPF a las rentas más altas de 120.000 euros"

Después de que Pedro Sánchez haya dicho que el baremo para la subida de impuestos a las rentas altas está en "150.000 ó 140.000 euros", Pablo Iglesias ha defendido en El Objetivo bajarlo hasta los 120.000 euros. "No puede ser que sólo se esfuerce la mayor parte de la gente, vamos a ver si la minoría que gana mucho se puede esforzar más", ha dicho Iglesias.

Pablo Iglesias: "Creo que Pedro Sánchez debería comparecer a petición propia para hablar de la venta de armas a Arabia Saudí"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado la venta de armas a Arabia Saudí: "Dijeron en campaña que estaban en contra de vender armas a dictaduras, defensa expresó y una cosa y el Presidente otra". Además, ha añadido que "un país que es la cuarta economía de la Zona Euro no puede depender de la venta de armas a una dictadura como Arabia Saudí".

Pablo Iglesias: "Nunca Podemos tuvo tanta influencia en un Gobierno de España como ahora"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho en El Objetivo que su formación está trabajando "para un acuerdo de presupuestos porque eso puede mejorar las condiciones de la gente". Además, ha afirmado que salió "muy satisfecho" de la última reunión con Sánchez y ha destacado que Podemos sí influye en el Gobierno del PSOE.

Pablo Iglesias: "El IVA de la luz debe reducirse en algunos casos porque poder calentarse es un bien de primera necesidad"

El secretario general de Podemos lamenta que "nuestra factura de la luz sea una de las más caras de Europa". Pablo Iglesiasafirma que el IVA de la luz debe reducirse en algunos casos y valora el problema de la vivienda, pidiendo que los ayuntamientos tengan más competencias para bajar el precio de los alquileres.

Pablo Iglesias: "Las cloacas atacan también al PSOE, que recuerden que ellos bloquearon la comparecencia de Villarejo"

El secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho en El Objetivo que "Villarejo mancha" y que "no puede ser que el PSOE tome conciencia de las cloacas cuando policías como Villarejo y sicarios como Inda les atacan a ellos".

Pablo Iglesias, sobre Cataluña: "El PSOE pide un nuevo Estatut. Nosotros un referéndum pactado con garantías"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, pide un referéndum pactado en Cataluña "como ha ocurrido en Escocia o en Quebec" y que "siga en España con un encaje constitucional distinto". Además, pide que todas las posiciones puedan sentarse en una mesa para buscar un acuerdo entre todos.

Pablo Iglesias, sobre la posibilidad de que Bescansa dirija Podemos Galicia: "Llama la atención, hace unos meses quería estar en la Asamblea de Madrid"

Carolina Bescansa se estaría planteando optar a dirigir Podemos Galicia y sobre esto, Iglesias ha dicho que "eso lo decidirán los inscritos". Además, ha destacado que él debe "ser respetuoso" y que no habla con ella desde que se hizo público el documento que planteaba disputarle el liderazgo.

Pablo Iglesias: "Estoy convencido de que Manuela Carmena aceptará una lista conjunta para el Ayuntamiento de Madrid"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho en El Objetivo que está convencido de que "Manuela Carmena estará de acuerdo en unir las piezas necesarias para ganar el Ayuntamiento de Madrid". En este sentido, ha apuntado que están "dispuestos a mediar" para que "carmena pueda elegir a su equipo de Gobierno" y los diferentes sectores se vean representados.