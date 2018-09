Primera entrevista a Pedro Sánchez como presidente en una cadena privada y primeras preguntas tras la polémica por su tesis doctoral y los 100 días de Gobierno. El líder del Ejecutivo ha comenzado zanjando en El Objetivo el revuelo desatado por su doctorado. "Se ha cumplido con la legislación: ni ha habido plagio ni me la ha escrito un tercero. La única verdad es que hice mi tesis y la defendí", ha señalado.

y que el tribunal estaba conforme a la ley. Considera que no se puede permitir la difamación y justifica así elque hablaron de plagio. No obstante,

Por último, pide disculpas a la Universidad por las molestias originadas a raíz de la polémica y defiende a la institución y la profesionalidad de los docentes.

En una semana marcada también por la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, el presidente del Gobierno ha alabado desde la Moncloa su gestión al frente de la cartera y la decisión de presentar su renuncia. "Venimos de siete años donde nadie dimitía, nosotros asumimos una responsabilidad política inédita".

El líder del Ejecutivo no se pronuncia rotundo a la hora de hablar de un posible adelanto electoral. "¿Elecciones en 2018? En eso he aprendido a no atarme los dedos".

Además, el presidente Sánchez explica quede censura.

Sánchez también recuerda que ofreció a Ciudadanos convocar comicios si le daba su apoyo, cosa que finalmente no ocurrió.

Durante los primeros 100 días de Gobierno, una de las polémicas desatadas ha sido la venta de armas a Arabía Saudí. Sánchez deja claro que "las armas se vendieron en un acuerdo del anterior Gobierno" y que lo único que se ha hecho es formalizar la última parte del contrato. "Prioricé mantener las relaciones con Arabia Saudí y garantizar los puestos de trabajo en Cádiz", añade.

En su entrevista con Ana Pastor, El Objetivo ha recordado las palabras de la ministra Celáa, que llegó a afirmar que esas armas vendidas no matarían a civiles yemeníes. Sánchez ha explicado esas declaraciones de la portavoz del Gobierno señalando que: "una cosa son los proyectiles de precisión y otra los que se usan indiscriminadamente".

Pero y si se demuestra que las bombas han sido utilizadas contra civiles yemeníes: "¿dimitirá alguien del Gobierno?", le ha preguntado Ana Pastor. Sánchez ha insistido en que como Gobierno "nuestra responsabilidad llega hasta nuestras fronteras".

Presupuestos y ¿posible subida de impuestos?

"La gente rica no paga el IRPF, eso lo tengo claro. Hemos planteado a Unidos Podemos subir el último tramo del IRPF", afirma Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que insiste en que "no se subirán impuestos a la clase media trabajadora". Sánchez ha establecido en "150.000 o 140.000 euros" el baremo para subir los impuestos a las rentas altas.

Sánchez también ha confirmado que ligará la subida de las pensiones al IPC y ha prometido que "cumplirá el compromiso" adquirido con los pensionistas. Sobre la derogación de la reforma laboral, explica que modificará una parte antes de que termine el año.

Sobre el impuesto al diésel, el presidente del Gobierno asegura que no afectará a los trabajadores que lo usen. Pero deja claro su intención de subir "una cuantía considerable" a un combustible altamente contaminante. Para argumentar su decisión, Sánchez ha tirado de datos: en España mueren más de 30.000 personas al año por la contaminación atmosférica.

La decisión de exhumar a los restos de Franco del Valle de los Caídos ha marcado el inicio de curso político. Sánchez espera que "antes de que acabe 2018" los restos del dictador estén fuera del valle. Aboga por convertir el mausoleo en un cementerio civil y considera que se debe encontrar un emplazamiento para un Museo de la Memoria Democrática.

Son muchas las voces que han acusado el Ejecutivo de efectuar devoluciones en caliente en la valla de Ceuta. Algo que Sánchez que querido desmentir de forma tajante durante la entrevista. "El Gobierno no ha realizado ninguna devolución en caliente, cumplimos la legalidad".

Preguntado por la eliminación de las concertinas, Sánchez apunta que el debate está en garantizar el control de las valles "sin que se lesionen los migrantes".

La situación política y judicial de Cataluña

Sánchez ha evitado pronunciarse sobre la conveniencia o no de que los dirigentes independentistas permanezcan en prisión por respeto a la autonomía del poder judicial.

"Tengo una opinión, pero yo soy presidente del Gobierno y no puedo hacer una afirmación sobre esa cuestión. Me lo he autoimpuesto porque siempre he querido respetar y mucho la autonomía del poder judicial", ha señalado antes de asegurar: "Yo voy a defender siempre a los jueces".

Sánchez ha vuelto a defender la vía del diálogo con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha dicho que él ha dado un paso al frente proponiendo que esta crisis política tendrá que resolverse con una votación, en referencia a su propuesta de una posible reforma del Estatut.

El presidente del Gobierno quien ha vuelto a negar que hubiera una rectificación respecto a la defensa del juez Llarena en Bruselas ante la demanda que le planteó Puigdemont. Sí admite que hubo una "reflexión" tras la que se concluyó que era imposible separar el ámbito público y privado del juez porque se trata de una cuestión de Estado.