Fernández Vara: "En España la vaca del IRPF ya no da más leche, proponemos un modelo fiscal nuevo"

#OBJETIVODEBATE | CRITICA EL RESCATE CONCEDIDO A LOS BANCOS

Guillermo Fernández Vara, candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, no entiende que haya dinero para rescatar a los bancos y no haya dinero para rescatar personas. "Se le han regalado 65.000 millones a los bancos, y eso no se entiende". El candidato socialista considera que el problema de España es que la vaca del IRPF ya no da más leche. "Proponemos un modelo fiscal nuevo que mezcle patrimonio y renta", explica Fernández Vara, que admite que su partido ha sabido rectificar. "En Extremadura el día después de las elecciones se van a acabar los desahucios".