La familia del cantante Dani Martín vivió un momento muy trágico cuando falleció su hermana Miriam de manera repentina a causa de un infarto cerebral. En El Objetico, ha contado que este fue uno de los momentos donde la vida le frenó y le quitó "un montón de corazas y de chulería", todo lo que le hacía pensar que podía con todo y que podía comerse el mundo.

"La vida me frenó de golpe y me dijo, 'ahora te va a tocar esto y vas a tener que vivir esto, como le ha pasado a un montón de familias'", ha explicado. Además, cuenta que tomó un poco el rol de padre de sus padres, y reflexiona sobre la importancia del duelo: "Es mejor vivir los duelos. Si estás triste estás triste y cuando hay que llorar también hay que llorar, no somos superhéroes", ha destacado.