La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha indicado en El Objetivo que el Gobierno ha fijado "una fecha concreta para abrir las fronteras". "Sin embargo, sabemos que cuando lo hagamos queremos hacerlo en condiciones de seguridad para aquellos que puedan entrar en España, pero también para los ciudadanos españoles dentro de nuestro territorio", ha manifestado.

En este sentido, la ministra ha afirmado que una vez esté controlado el COVID-19 en España, "estaremos en disposición de abrir gradualmente nuestras fronteras a la libertad de movimientos con nuestros vecinos europeos primero". "Nosotros optamos por ir fijando objetivos de una manera cercana a cada momento observando las cifras epidemiológicas y la construcción de capacidades sanitarias que es lo que nos va a permitir abrir con seguridad", ha defendido.

En lo referente a si no existe coordinación con otros países de la UE en la apertura de fronteras, González Laya ha asegurado que sí la hay, pero que "el avance del COVID-19 es diferente en cada país por lo que las fechas no pueden ser las mismas". "Donde hay un deseo de mayor coordinación no es en cuándo vamos a abrir las fronteras, sino en cómo vamos a abrirlas y qué tipo de información y requisitos vamos a pedir a los que viajen e insisto en que las fechas no pueden ser las mismas porque la evolución de la pandemia es diferente en cada país", ha manifestado.

Asimismo, la ministra ha vaticinado que "a finales de junio habremos terminado o estaremos muy avanzados en la fase de desescalada, si todo va bien". "Entonces habremos ganado un espacio de libertad individual para los ciudadanos españoles para que se muevan en territorio español y entonces estaremos en medida de imaginar la libertad de movimiento para los extranjeros que quieran entrar en territorio español", ha señalado.

"Pero sería un poquito ilógico permitir la entrada de extranjeros que puedan circular libremente por España cuando los españoles no lo pueden hacer. No lo hacemos porque sean nacionales o extranjeros, sino porque todos tenemos ese enemigo común que es el COVID. Controlemos su avance, dobleguemos la curva de manera definitiva y entonces podremos abrir espacios a la libertad de movimientos", ha afirmado la ministra de Asuntos Exteriores.

Sobre el turismo, Arancha González Laya ha dicho que entiende que "es muy importante para este país". "Por eso, quiero dar el mensaje de que cuanto más responsables seamos ahora y más luchemos juntos para doblegar la curva, antes podremos abrir los espacios para el movimiento de personas y turistas", ha defendido.