Ángel Martín ha publicado en 'Por si las voces vuelven' uno de los momentos más difíciles que ha vivido nunca: cuando tuvo un brote psicótico que le llevó a quedarse ingresado en un hospital durante 14 días. En El Objetivo ha desvelado algunos puntos de esta historia, contando cómo empezó todo, el día que perdió el control absolutamente de todo cómo su novia se dio cuenta de que "lo que estaba pasando no era una broma".

Una mañana se despertó y felicitó a su pareja por supuestamente haber producido 'Wonder Woman', utilizó las redes sociales sin ningún sentido y le compró muchísimos regalos totalmente absurdos. Él no se daba cuenta de nada, pero sí su pareja, que decidió llamar a un amigo para poder llevarle al hospital.

Aunque todo se "desbordó" esa mañana, recuerda, ya venía sufriendo algunas alucinaciones que no había compartido con nadie: "Tenía voces que me iban diciendo distintas cosas, una de ellas me impedía contarle a la gente lo que estaba descubriendo, con otra íbamos en una nave en dirección a otro planeta, en otra era hijo de unos dioses... ", ha relatado.