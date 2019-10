El veto a Pablo Iglesias por parte de Pedro Sánchez ha sido uno de los temas a tratar durante su entrevista en El Objetivo. Ana Pastor le ha preguntado por este veto y la posición de Unidas Podemos frente a una futura negociación.

"Yo no me presentaría a las elecciones si estuviera dispuesto a aceptar un veto, eso fue una situación excepcional que no se va a volver a repetir. En función del peso parlamentario, ya negociaríamos.", ha señalado Pablo Iglesias.

En este sentido, el líder de Unidas Podemos ha cuestionado que solo se le pregunte por los vetos a él y no a otros candidatos. "¿Le harías a Pedro Sánchez la pregunta de si asumiría que le vetaran como presidente", así se ha referido a Ana Pastor. "¿Tiene alguna duda de que yo no le haría esa pregunta a Pedro Sánchez? Pero haré la que yo considere, no la que me sugiere", ha respondido la presentadora.

Además, Pablo Iglesias y Ana Pastor han protagonizado un breve rifirrafe por las entrevistas que ha realizado la presentadora en El Objetivo. "Pedro Sánchez nunca ha venido", ha señalado el secretario general de Podemos. "Sí ha estado en El Objetivo, le entrevistamos en Moncloa cuando dimitieron dos ministros", ha sentenciado la presentadora.