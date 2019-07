Tras las declaraciones de Pablo Iglesias en Al Rojo Vivo, asegurando que a él nadie le había planteado ningún veto, en el PSOE este miércoles aseguran que tener a Iglesias en el Gobierno generaría inestabilidad y consideran que no hay ni un solo motivo para no investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Calvo dice que no hay alternativa "a menos que Iglesias, Abascal, Rivera o Casado tengan un acuerdo".

Carmen Calvo, vicepresidenta en funciones, está convencida de que los ciudadanos no van a entender un veto a esa investidura. "No hay ni una sola razón entendible, importante o necesaria que le haga falta a España para cerrar la investidura a Pedro Sánchez. No hay alternativa, a menos que el señor Iglesias, Abascal, Rivera o Casado tengan un acuerdo de gobierno alternativo", ha señalado.

Podemos insiste en que no hay vetos

Podemos ha insistido en que el PSOE debe abandonar los vetos y llamarlos para continuar con las negociaciones. Sin embargo, esa llamada aún no se ha producido según la portavoz de la formación morada, Noelia Vera.

Abogan por sentarse y volver a las negociaciones porque creen que fue un grave error, por parte de Pedro Sánchez, el afrontar estos últimos días sin ni siquiera tener un mínimo contacto con Unidas Podemos.

La portavoz de Podemos asegura que "no ha habido una imposición real entre Sánchez e Iglesias".

Vera asegura que "no ha habido una imposición en una conversación real entre Sánchez e Iglesias". "De momento, nadie nos ha dicho que Pablo Iglesias no deba estar en el Consejo de Ministros. No hemos recibido ningún veto, por lo que nuestra voluntad de seguir hacia delante sigue vigente", sentencia.