Victoria Muñiz, una ciudadana de Tarragona, ha reprochado a Pablo Iglesias en El Objetivo que desde su formación "apoyen" a los políticos "corruptos" y que "no representan" a los catalanes: "Tienen una responsabilidad, y no la están cumpliendo. No lo están haciendo bien, están perdiendo cada vez más porque no representan a una mayoría".

Victoria también ha apuntado que la educación en Cataluña está "manipulada" y "manejada por los que están gobernando": "Las fuerzas de seguridad nos están ayudando, y ustedes no les están apoyando".

"¿Cómo es que ustedes no están con la mayoría de Cataluña?", ha lanzado la catalana, que ha recordado que "Cataluña es España" y que, en caso de votar, "tendremos que votar todos los españoles".

El líder de Podemos ha asegurado "no estar de acuerdo" con muchas de las cuestiones planteadas por Victoria: "Cataluña es una sociedad diversa y del mismo modo que usted tiene derecho a elegir a sus representantes en Cataluña, hay otros ciudadanos que han elegido a otros representantes que, aunque a usted no le gusten, tienen la legitimidad para gobernar y representar a los ciudadanos que les han votado".

Apuntando eso, Iglesias ha recordado que su formación "no quiere que Cataluña se vaya de España": "Pensamos que una sociedad tan diversa como Cataluña tiene que asumir en un primer momento esa diversidad. Gobiernan los que han traído mayoría parlamentaria", ha aclarado el líder de la formación morada.

Iglesias también ha apuntado que "por suerte" no hay una mayoría de ciudadanos independentistas en Cataluña: "Pero entiendo que si hay un 46% que les gustaría que Cataluña fuera un Estado no es un problema policial o de los jueces, es un problema político que se tiene que resolver políticamente".