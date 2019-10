En su entrevista en El Objetivo, Pablo Iglesias no solo ha tenido que responder a las preguntas de Ana Pastor, sino también a las del público, que ha hablado sobre el paro, la crisis catalana o la corrupción, entre otros temas.

Jorge González, director de calidad farmacéutica, ha hecho una reflexión sobre la "corrupción en los cargos políticos que arrastramos desde el comienzo de la democracia". Y es que, considera que "las sentencias que se establecen en en este tipo de casos no son acordes al daño que se hace a la sociedad y se agrava con las puertas giratorias".

El joven ha comparado la corrupción en política y la aplicación de los códigos éticos en otras profesiones. "En la mayoría de puestos de trabajo te riges por un código ético y si se demuestra que has tenido una conducta indebida, puedes sufrir una penalización temporal o que te impida ejercer de por vida", ha destacado.

En este sentido, le ha preguntado a Pablo Iglesias si "no se deberían establecer unos estatutos de política que puedan permitir la inhabilitación" en los casos de corrupción. El líder de Unidas Podemos ha compartido esta reflexión apuntando que "el problema de la corrupción es que sea legal que un expresidente acabe en un consejo de administración de una eléctrica"

"Luego nos preguntamos por qué no baja la factura de la luz. Pues porque Felipe González y tantos otros del PP, PSOE, PNV o Convergencia han acabado ahí. Es importante acabar con ello. Incluso, establecería límites de mandato porque la política no puede ser una profesión", ha apuntado el secretario general de Podemos.

Discrepancias con Pedro Sánchez

El líder de Podemos también ha espetado que Pedro Sánchez no está siendo "respetuoso" con las víctimas del franquismo realizando su exhumación "en campaña electoral", ya que, a su juicio, habría que haber esperado a que pasaran las elecciones generales.

"Creo que provocar que haya manifestaciones de neonazis en una campaña electoral no es lo más sensato dadas las circunstancias", ha sentenciado el político de la formación morada.

Iglesias ha afirmado haber sido "demasiado ingenuo" al creer al presidente en funciones, porque, a su juicio, la oferta del PSOE para formar un gobierno "nunca fue verdad", sino una "mentira" de Sánchez.

Vista su decepción con Sánchez, la presentadora de El Objetivo ha querido conocer la opinión del líder de Podemos de cara a las nuevas elecciones, y si llegaría a vetar a la formación socialista.

Pero, al ser preguntado por los posibles vetos de cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, el líder de Podemos ha renombrado al presidente del Gobierno en funciones para cuestionarle a Ana Pastor si a él realizaría dicha pregunta, algo a lo que la presentadora de El Objetivo no ha dudado en responder: "¿Tiene alguna duda de que yo no le haría esa pregunta a Sánchez?".

Medidas para fomentar el empleo

El líder de Unidas Podemos también ha narrado cómo actuaría de cara a fomentar el empleo si fuera presidente del Gobierno o formara parte de un Ejecutivo después de que Ester Martí, una mujer de 49 años desempleada agrícola, le pidiera ponerse en el lugar del empresario y pensar algún tipo de compensación para contratar a mujeres mayores de 40.

"La temporalidad, en la mayoría de los casos, es una estafa. Planteamos un único contrato temporal de mínimo un mes y máximo seis, y a partir de ahí tiene que ser indefinido; planteamos que hay que subir el salario mínimo porque eso aumenta la capacidad de consumo de la gente", ha planteado el líder de la formación morada, que ha defendido la "lucha sin cuartel contra la temporalidad, apostar por la contratación indefinida, subir el salario mínimo y acabar de una santa vez con los falsos autónomos".

Conflicto en Cataluña: Iglesias, crítico con Torra

En la ronda de preguntas de ciudadanos de El Objetivo, Victoria Muñiz, ciudadana de Tarragona, ha expresado su descontento a Iglesias con la gestión que su partido está haciendo del conflicto catalán. La mujer ha expresado que los políticos españoles "tienen una responsabilidad, y no la están cumpliendo", y ha apelado a la formación de Iglesias: "No lo están haciendo bien, están perdiendo cada vez más porque no representan a una mayoría".

Ante ello, el líder de Podemos ha defendido que "una sociedad tan diversa como Cataluña tiene que asumir en un primer momento esa diversidad", y ha recordado: "Gobiernan los que han traído mayoría parlamentaria".

Sobre ese 46% que sí votaría a favor de la independencia, Pablo Iglesias ha asegurado que "cada vez hay más sectores en el independentismo que no tragan a Torra". De esta manera se ha mostrado crítico con la posición que ha mantenido el president de la Generalitat durante la semana de protestas contra la sentencia del procés, y augura que pronto habrá elecciones en la comunidad: "Quim Torra ha estado fatal y tiene que dimitir", ha defendido el candidato.