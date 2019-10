Pablo Iglesias ha repasado en El Objetivo las negociaciones que no fructificaron con el PSOE de Pedro Sánchez y que abocaron al país a unas nuevas elecciones. "La propuesta de Pedro Sánchez no fue verdad, porque una propuesta sincera no dura 24 horas", resume el político.

El secretario general de Podemos defiende que su partido sí aceptó la oferta del PSOE y que solo pidió que se añadieran las políticas activas de empleo. Además, recuerda que Pedro Sánchez dijo que no dormiría si estuviera en un gobierno con Pablo Iglesias, algo que para él demuestra que la propuesta era mentira.

En su opinión, el mayor error que tuvo en las negociaciones con Sánchez fue su "ingenuidad" y afea al presidente del Gobierno en funciones que le dijera que quería un gobierno con ellos pese a que al final no era así. "Cualquier cosa que hubiéramos hecho habría generado una excusa", asegura.

Pronto habrá elecciones en Cataluña

El líder de Unidas Podemos considera que, ante las protestas y los disturbios de Cataluña en los últimos días, "Quim Torra ha estado fatal y debe dimitir". Lo explica en este vídeo.