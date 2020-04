José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha valorado positivamente la reactivación de los servicios no esenciales a partir de este lunes que ha decretado el Gobierno después de estar paralizados durante dos semanas como medida para combatir el coronavirus: "Me parece razonable que se abandone ese estado de hibernación".

"Tenemos que reactivar la economía lo antes posible", ha asegurado el dirigente de Madrid, que ha añadido: "Con todas las precauciones necesarias, debemos empezar a afrontar esa emergencia económica y social. No podemos demorarlo ni un minuto más".

No obstante, Almeida sí ha pedido más medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores en la reanudación de los servicios no esenciales este lunes. "Debe ir acompañada de la realización masiva de test por parte del Gobierno. Debemos saber con exactitud quién puede y quién no salir a la calle".

"Es necesario adoptar precauciones que nos van a hacer cambiar el modo en que entendíamos la vida hasta ahora, y que nos amoldemos a esos cambios", ha continuado explicando el alcalde de Madrid, que también se ha mostrado a favor de la medida implementada por el Gobierno para restringir las obras en la vivienda de un particular: "Puede suponer un foco de contagio. Además, e difícil estar confinados en casa y muchas veces esas obras molestan".

Reparto de mascarillas en Madrid

Martínez-Almeida ha desvelado que el Gobierno central ha pedido "colaboración" al Ayuntamiento de Madrid para distribuir las mascarillas para los trabajadores que este lunes se incorporan nuevamente a su puesto de trabajo: "Hemos adoptado todas las medidas para que pueda estar haciendo esta labor la policía municipal".

No obstante, el dirigente popular ha puesto en duda la cantidad de mascarillas que han recibido. "Todas son útiles y ayudan, pero tenemos que ver su uso y características. Tendríamos que asegurar ese stock de mascarillas a lo largo del tiempo, y no solo en su reparto entre lunes y martes. Tienen una duración limitada y es necesario que haya más mascarillas en Madrid para acometer la reactivación de la economía".