La fórmula que utilizarían los nuevos ministros de Unidas Podemos para prometer el cargo era una de las cuestiones sobre las que había mayor expectación antes de la toma de posesión del nuevo Gobierno. Sin embargo, todos ellos, incluidos los republicanos como Alberto Garzón, se ciñeron al guión y prometieron lealtad al rey.

Preguntado al respecto en El Objetivo, Garzón ha asegurado que seguirá utilizando la expresión con la que hasta ahora se ha referido al monarca: "ciudadano Felipe de Borbón". "Lo digo y lo seguiré diciendo", ha sostenido, explicando que en la toma de posesión utilizó la fórmula protocolaria "porque es un acto solemne en el que tienes que decir lo que aparece recogido ahí para poder avanzar".

"La forma en la que yo me dirijo al jefe del Estado, como 'ciudadano Felipe de Borbón', es una fórmula que trata de manifestar una metáfora y es que para mí todos los españoles somos iguales y no hay una familia que tiene que estar por encima de las demás", ha afirmado, no obstante, el ministro de Consumo.

"Evidentemente en términos legales sí que la hay: hay una familia que está por encima de los demás y que por derechos hereditarios sigue siendo la familia que ostenta la Jefatura del Estado, que está financiada por dinero publico y que además es inviolable, como hemos visto con el ciudadano Juan Carlos de Borbón", ha añadido el coordinador federal de IU, que ha asegurado que seguirá pidiendo que esto deje de ser así.

"Los contextos cambian, cambian las opiniones"

En otro momento de la entrevista, Garzón ha defendido el nuevo Gobierno frente a las "disensiones" que podrían surgir entre los integrantes de la coalición y pese a las palabras que se dirigieron en el pasado: "Los contextos cambian, cambian las opiniones y lo bueno es que cambian para bien", ha dicho. Puedes verlo en este vídeo: