Ada Colau: "Mucha gente del PSC y ERC reconocen en privado que hay que superar los vetos"

Para la alcaldesa de Barcelona en funciones, "hubieron errores en la lectura que algunos candidatos hicieron de cuál había sido el resultado" el 26 de mayo. "Es verdad que ERC ha ganado por votos, pero hemos quedado iguales en número de concejales y luego nos sigue el PSC", señala Colau, que afirma que esta "realidad fragmentada invita a hablar de pactos".

"Es evidente que esta es una ciudad progresista, de izquierdas y es una oportunidad para superar la política de bloques y que haya un gobierno transversal, amplio y estable, progresista y de izquierdas para mantener las políticas valientes que empezamos en el primer mandato", manifiesta la alcaldesa en funciones que defiende que esta ha sido su propuesta estos días a ERC y el PSC "para llegar a ese gobierno de coalición que sería lo mejor para Barcelona", asegura.

Sin embargo, Colau lamenta que en lugar de voluntad de diálogo, se han "encontrado con un veto cruzado entre ERC y el PSC". "Por separado sí dicen que quieren acordar con nosotros, pero insisten en vetarse entre ellos. No nos tenemos que resignar porque tenemos que poner a Barcelona por delante, superar la política de vetos, de líneas rojas y bloqueos. Y si insisten en esos vetos cruzados, nosotros damos un paso adelanta porque creemos en nuestro proyecto", manifiesta Colau.

Según la alcaldesa de Barcelona en funciones, "la noche electoral Maragall se equivocó y se proclamó vencedor, aunque en votos ha ganado". "Nadie puede gobernar solo y él habló en términos independentistas, pero no habló en proyecto de ciudad. Mucha gente del PSC y ERC en privado reconocen que hay que superar los vetos cruzados y trabajar para que en Barcelona vuelva a haber una coalición de tres formaciones de izquierdas", asegura Ada Colau que, defiende, ante todo "el diálogo".

Ada Colau también ha hablado sobre el posible apoyo de Manuel Valls. Colau ha asegurado que están "hablando siempre con ERC y PSC" y que no hay ningún tipo de diálogo con Ciudadanos: "Con el señor Valls solo me he intercambiado un mensaje de móvil, conversaciones de acuerdos no hemos tenido ninguna".

Y ha desvelado cómo fue ese mensaje: "El señor Valls me comunicó con un mensaje que lo que había dicho en público lo mantenía y yo le respondí que gracias, pero que iba a hablar con el PSC y ERC". ¿Se sentiría incómoda con los votos de Valls? "Todos los votos que vengan bienvenidos sean a la investidura".

Durante la entrevista de Ana Pastor a Ada Colau también ha habido tiempo para los reproches a Maragall. Pastor le ha puesto a Ada Colau las declaraciones de Maragall, en las que el candidato de ERC decia: "El miércoles cuando acabe el juicio, ¿con quién estará la señora Colau? ¿Con las víctimas o con los carceleros?".

Colau ha calificado de "muy tristes" las declaraciones de Ernest Maragall. "Yo espero que las rectifique porque yo creo que en la cuestión de derechos fundamentales y del juicio, en concreto, hemos sido categóricos al decir que creemos que las personas que están en la cárcel deben estar en libertad", ha manifestado Colau, que además, le ha reprochado a Maragall que "ERC lleva tiempo gobernando con el señor Torra".