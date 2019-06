Ada Colau, sobre el posible apoyo de Manuel Valls: "Todos los votos serán bienvenidos a la investidura"

Ada Colau defiende que Ernest Maragall ha cambiado de discurso desde la noche electoral, pero Ana Pastor le ha recordado que ella también lo ha hecho para mucha gente. Con su discurso tras los resultados, se entendió que no se presentaría a ser alcaldesa, y ahora tras el movimiento de Valls sí que se lo plantea.

"La misma noche electoral hablé de acuerdos de fuerzas progresistas. Había una amplia mayoría de izquierdas e hice una propuesta de coalición entre fuerzas progresistas, pero cuando hay ese veto cruzado doy un paso adelante", explica Colau.

La alcaldesa de Barcelona reconoce que "el señor Valls sorprendió con su propuesta", pero niega que les impulsara a tomar la decisión: "Nosotros no hemos tomado la decisión de presentar la candidatura en función del anuncio del señor Valls. No hemos pactado con el señor Valls y no estamos hablando con el señor Valls".

Colau asegura que están "hablando siempre con ERC y PSC" y que no hay ningún tipo de diálogo con Ciudadanos: "Con el señor Valls solo me he intercambiado un mensaje de móvil, conversaciones de acuerdos no hemos tenido ninguna".

Y desvela cómo fue ese mensaje: "El señor Valls me comunicó con un mensaje que lo que había dicho en público lo mantenía y yo le respondí que gracias, pero que iba a hablar con el PSC y ERC". ¿Se sentiría incómoda con los votos de Valls? "Todos los votos que vengan bienvenidos sean a la investidura".

Colau también habla sobre los resultados electorales del 26 de mayo y afirma que Maragall se equivocó y se proclamó vencedor, aunque en votos ganase porque nadie puede gobernar solo y él habló en términos independentistas, pero no habló en proyecto de ciudad"

"Mucha gente del PSC y ERC en privado reconocen que hay que superar los vetos cruzados y trabajar para que en Barcelona vuelva a haber una coalición de tres formaciones de izquierdas", asegura Ada Colau que, defiende, ante todo, "el diálogo".

Además, Colau muestra su enfado por las palabras que el candidato de ERC le dirigió a la alcaldesa en funciones de Barcelona: "Cuando acabe el juicio, ¿con quién estará la señora Colau? ¿Con las víctimas o con los carceleros?".

Colau califica de "muy tristes" las declaraciones de Ernest Maragall. "Yo espero que las rectifique porque yo creo que en la cuestión de derechos fundamentales y del juicio, en concreto, hemos sido categóricos al decir que creemos que las personas que están en la cárcel deben estar en libertad", defiende y critica, a su vez, que "ERC lleve tiempo gobernando con la derecha nacionalista catalana, con el señor Torra".

En el caso de que no sea posible llegar a un acuerdo con PSC y ERC, Colau afirma que intentará "hacer el pacto más amplio". "Quiero hacer acuerdos pero no quiero ser el trofeo de un bloque contra el otro", defiende la alcaldesa en funciones.