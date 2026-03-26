Monrosi opina que el PP "no se puede permitir" que caiga el decreto anticrisis: "Básicamente incluye todas las medidas que exigía la derecha parlamentaria"

El periodista destaca que Feijóo ha verbalizado por primera vez este miércoles el "no a la guerra". Además, subraya que la rebaja de impuestos ya se ha notado en la bajada de precio de los carburantes y el PP no puede permitirse que vuelva a subir.

El periodista José Enrique Monrosi opina que el PP no puede votar en contra del decreto anticrisis del Gobierno, ya que incluye medidas que la derecha parlamentaria exigía, como la rebaja del IVA del 21% al 10% en electricidad, gas y carburantes. Esta medida, aunque supone 5.000 millones de euros que no se destinarán a servicios como la sanidad o la ley de dependencia, ha permitido que los ciudadanos noten una reducción en el precio de estos servicios. Monrosi asegura que el PP no puede permitirse que los precios vuelvan a subir por su culpa y prevé que la votación en el Congreso se desarrollará sin problemas. Además, destaca que el líder del PP finalmente ha adoptado una postura clara de "no a la guerra".

El periodista José Enrique Monrosi considera que el PP no puede votar este jueves en contra del decreto anticrisis aprobado por el Gobierno porque "no se lo puede permitir" ya que, además, "el decreto básicamente incluye todas las medidas que exigía la derecha parlamentaria".

"Incluye una rebaja fiscal generalizada del 21 al 10% del IVA en electricidad, gas y carburantes que, entre otras cosas, el Gobierno dijo que iba a suponer 5.000 millones de euros que no van a poder ser destinados a la ley de dependencia, la sanidad o a becas. Es justo lo que proponía la derecha", ha explicado Monrosi en El Objetivo.

El periodista de elDiario.es ha añadido que antes de la entrada en vigor de este decreto, muchos profesionales calculaban que, de media, iban a pagar entre 150 y 200 euros más al mes en repostar.

Sin embargo, "con la rebaja de impuestos ya han notado la bajada de precio". Por esa razón, "el PP no se puede permitir que por su culpa esto les vuelva a subir", ha incidido.

Monrosi ha estimado que la votación en el Congreso "va a salir sin demasiados sobresaltos" y ha destacado que este miércoles "hemos visto al líder del PP verbalizar el 'no a la guerra'".

"Ha tardado tres, cuatro semanas de bandazos y tropiezos, hasta llegar hoy a la conclusión de que el único margen político que tiene para ser coherente es decir 'no a la guerra'", ha subrayado.

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