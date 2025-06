Jorge Calabrés desvela que "un ex alto cargo del Gobierno le contó que Antxón Alonso había hecho el pacto con el PNV"

Jorge Calabres desvela en este vídeo la conversación que mantuvo con un ex alto cargo del Gobierno en la que le habló de la participación del hombre de confianza de Santos Cerdán para lograr los apoyos de la moción de censura contra Rajoy.

En su declaración ante el juez Puente, Santos Cerdán ha mencionado al PNV y la forma en que el empresario Antxón Alonso, hombre de confianza del exsecretario de Organización del PSOE, habría contribuido a que votaran a favor de la moción de censura contra Rajoy que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno.

Algo que niegan categóricamente desde el PNV, mientras que desde Bildu guardan silencio sobre los comentarios de Cerdán sobre sus supuestos vínculos con Antxón Alonso.

A propósito de esto, Jorge Calabrés desvela en el vídeo sobre estas líneas que un ex alto cargo del Gobierno "a mi me contó que Antxón Alonso no es que hubiera hecho el pacto con Bildu, es que lo había hecho con el PNV en esa moción de censura".