Javier Solana, sobre el futuro del 'trumpismo': "Quedará en el corazón de los americanos para no equivocarse otra vez"

El ex secretario general de la OTAN ha analizado este miércoles en El Objetivo la guerra en Oriente Medio y la crisis desatada por Estados Unidos e Israel con su ataque contra Irán el pasado 28 de febrero.

El ex secretario general de la OTAN Javier Solana ha analizado este miércoles en El Objetivo la guerra en Oriente Medio y la crisis desatada por Estados Unidos e Israel con su ataque contra Irán el pasado 28 de febrero.

Ante la pregunta de Ana Pastor de si el republicano va a ser un paréntesis "muy negativo para la historia" o si el 'trumpismo' —con todo lo que significa— ha venido para quedarse, Solana ha afirmado que cree "que no se va a quedar".

"Yo creo que Estados Unidos es un país que acabará cambiando al presidente y yo creo que esta lección de lo que es Trump también se quedará en el cerebro y en el corazón de los americanos para no equivocarse otra vez", ha afirmado lanzando un poco de luz y optimismo al futuro.

Previamente, el diplomático ya había señalado sobre la operación 'Furia Épica' que Trump "está tratando con todas sus fuerzas de salirse de este embrollo", lo que le lleva a pensar que Washington y Teherán llegarán a un acuerdo de paz "en pocos días".

"Está en un lío muy grande, quiere salir y lo que está haciendo es bastante incongruente", ha opinado el diplomático español durante una entrevista en la que ha valorado los avances en las negociaciones para acabar con la guerra.

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