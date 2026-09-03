Javier Rupérez no tiene "ninguna duda" de que Marruecos está detrás de la entrada masiva: "Tenemos que llamarle claramente al orden"

Javier Rupérez, exembajador de España en Estados Unidos, está convencido de que Marruecos es el responsable de la entrada masiva en Ceuta: "El montaje de una agresión de 80.000 personas no lo hacen las mafias".

Javier Rupérez, exembajador de España en Estados Unidos, analiza en 'El Objetivo' la situación diplomática entre España y Marruecos tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

"Primero está la vecindad, segundo la complicada vecindad", afirma el exembajador, para el que "Marruecos lleva 50 años haciendo con España lo mismo que hace un mes". En este sentido, recuerda la 'marcha verde', Perejil o el incidente de 2021.

Rupérez asegura no tener "absolutamente ninguna duda" de que Marruecos está detrás de la entrada masiva, porque "el montaje de una agresión de 80.000 personas no lo hacen las mafias".

Por ello, defiende que "tenemos que llamar claramente al orden a Marruecos", además de informar tanto a la Unión Europea como a la OTAN y, por último, "reforzar todas las capacidades de defensa desde todos los puntos de vista, incluido el militar, de Ceuta".

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