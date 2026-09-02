Ignacio Cembrero considera "un gesto de postureo" que Abu Bakr Azaitar, amigo de Mohamed VI, reparta hamburguesas en Ceuta

El periodista indica que es probable que busque limpiar su imagen pública debido a que ha sido muy criticado por dejarse ver luciendo objetos de lujo que le ha regalado el monarca marroquí.

Se han difundido en redes sociales unas imágenes grabadas en Ceuta en las que un hombre reparte comida entre los migrantes en una conocida cadena de hamburgueserías. Ignacio Cembrero indica que el protagonista es Abu Bakr Azaitar y es un amigo íntimo del rey Mohamed VI.

"Son tres hermanos, todos tienen nacionalidad alemana", expone, "y están pasando el verano con el rey marroquí". El periodista explica que Azaitar ha cruzado la frontera y ha entrado en Ceuta sin problema ya que su pasaporte europeo así se lo permite.

Cembrero indica que no se puede saber si el rey le ha empujado a llevar a cabo esta acción, "pero, desde luego, para cruzar la frontera e ir allí a distribuir hamburguesas ha debido contar con su bendición".

El periodista cree que Azaitar ha hecho este reparto de comida como "un gesto de postureo". Cembrero indica que Azaitar tiene "mala fama en Marruecos" debido a que siempre se ha mostrado luciendo objetos de lujo que le ha regalado el rey y con esta iniciativa "intenta mejorar su imagen".

No es la primera acción que lleva a cabo ya que el pasado día 31 "apareció en la frontera, por el lado marroquí, con un coche lleno de botellas de agua mineral y se las iba dando a cada uno de los que cruzaban a Ceuta".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido