Gonzalo Bernardos aconseja "bajar los impuestos a los que menos cobran", nunca el IVA porque solo beneficia a los empresarios

El profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, explica las medidas que el Gobierno debería aprobar para frenar las consecuencias económicas de la guerra en Irán.

Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, advierte que las familias españolas perderán poder adquisitivo si la guerra en Oriente Medio se prolonga. En un especial de El Objetivo, Bernardos sugiere que el Gobierno de Pedro Sánchez debería aprobar una reducción de impuestos para las personas con menores ingresos, evitando así que la subida de precios, provocada por los conflictos en Israel, Estados Unidos e Irán, les afecte directamente. Además, desaconseja la reducción del IVA, ya que beneficiaría principalmente a los empresarios y no fomentaría el consumo familiar.

Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, reconoce que las familias españolas van a "volver a perder poder adquisitivo" si la guerra en Oriente Medio es verdaderamente larga.

Por ello, según ha explicado este miércoles en el especial El Objetivo: frenar a Trump, cree que la mejor idea, que lo que debe aprobar este viernes el Gobierno de Pedro Sánchez, es "bajar los impuestos a las personas que menos cobran, para que no les impacte directamente" la subida de los precios como consecuencia de los ataques de Israel, Estados Unidos e Irán.

Es más, desaconseja totalmente bajar el IVA. De hacerse, se beneficiaría a los empresarios, "porque una parte importante de la bajada del IVA se la llevan ellos". Algo que no ayuda a que siga el consumo de las familias.

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