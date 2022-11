El Objetivo ha dedicado un emotivo homenaje a Ana Orantes en el Ateneo de Madrid 25 años después de su asesinato tras denunciar que sufría violencia machista públicamente. Por entonces, el machismo se aceptaba en la televisión y en el humor. La hemeroteca de El Objetivo incluso ha recogido un fragmento de un espectáculo de humor en el que el comediante Miguel Gila simulaba un asesinato machista entre las carcajadas del público.

Allí, entre los espectadores, se encontraba la propia Cristina Almeida, que no ocultaba su semblante serio a pesar de las risas de los presentes. Ahora, 25 años después, ha explicado por qué ni siquiera entre esa aceptación podía encontrar el humor: "Cuando sabes que es una realidad cotidiana, que alguien lo tome a risa... yo era íntima amiga de Gila y hacía esto y a nadie nos parecía mal, todo el mundo se reía. Pero yo jamás me he podido reír porque sabía que era una realidad. Y de los chistes a veces viene la falta de condena de la sociedad". Puedes escuchar su alegato en el vídeo principal de esta noticia.