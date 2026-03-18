García-Margallo avisa de un orden internacional "sustituido por la fuerza": "Fue Putin en 2014 cuando invade Ucrania"

El exministro de Asuntos Exteriores ha asegurado que "no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época", y ha agregado que el nivel de preocupación, para él, es "máximo".

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo ha afirmado en el especial 'El Objetivo: frenar a Trump' de este miércoles que el nivel de preocupación, para él, es "máximo". Así se ha pronunciado en relación a la intensa ofensiva que Estados Unidos e Israel mantienen contra Irán en una guerra que se ha extendido por todo Oriente Medio y cuyas consecuencias económicas se sienten en gran parte del mundo, incluida Europa.

"No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época", ha apuntado García-Margallo. "El orden internacional que nos dimos en el 45, es decir, normas universales administradas por organismos multilaterales, ha finiquitado", ha asegurado.

Esto, según ha agregado, ha sido ahora "sustituido por la fuerza". En ese momento ha apuntado que en el libro que está haciendo un libro en el que habla "de carnívoros y herbívoros, los carnívoros que respetan su zona de influencia".

En ese momento, ha apuntado que "quien lo hizo saltar al principio [en referencia a ese orden internacional] fue Putin en 2014 cuando invade Ucrania".

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