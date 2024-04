Gabi Sanz tiene claro que a la política "se viene llorado de casa". El periodista analiza la carta de Pedro Sánchez en la que abre las puertas a una posible dimisión el próximo lunes, recordando los ataques han sufrido otros presidentes del Gobierno.

"Felipe González fue destrozado, Aznar con 190 muertos, Rajoy con la bolsica entre gritos de corrupto y 'sí se puede'... El juez ha abierto unas diligencias que pueden quedar en nada y el presidente del Gobierno, por sorpresa, pone al país en shock por una situación personal", considera Sanz.

El periodista cree que Sánchez se tendría que haber "sobrepuesto a una mala noche" y no haber suspendido la agenda presidencial durante cinco días. "Me parece, como mínimo, irresponsable", sentencia, una idea que Ignacio Escolar, director de 'eldiario.es', no comparte.