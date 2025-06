Ferreras cuenta la "estrategia" de Pedro Sánchez: "No se va a ir aparezca lo que aparezca, salvo que le echen"

El periodista ha destacado que Sánchez tiene "un as en la manga", y es que "sabe que ni sus socios de Gobierno ni de investidura quieren votar con Vox y que tampoco quieren elecciones, por lo que él se va a aferrar a esa carta".

Destaca su "as en la manga"

Antonio García Ferreras ha afirmado en El Objetivo que Pedro Sánchez "sigue aferrado a la estrategia de resistir y aguantar salga lo que salga y aparezca lo que aparezca". "Él no se va a ir salvo que le echen como él echó a Mariano Rajoy, en una moción de censura desde el Parlamento", ha señalado el periodista.

Así, Ferreras ha destacado "el as en la manga" que tiene el presidente del Gobierno: "Sabe perfectamente que con lo hay, con Santos Cerdán en la cárcel y con Koldo y Ábalos imputados, sabe que ni sus socios de Gobierno ni de investidura quieren votar con Vox y que tampoco quieren elecciones, por lo que él se va a aferrar a esa carta". "No se va a ir salvo que le echen, aparezca lo que aparezca, porque sus socios de Gobierno no se van a atrever a votar con Vox", ha insistido.

Sin embargo, el director de Al Rojo Vivo ha subrayado que "ya son más de uno y dos los que en el círculo cercano de Sánchez le han dicho que esta situación empieza a ser difícilmente sostenible". "Creo que alguna persona cercana a él, de máxima lealtad, le ha dicho que la opción de elecciones anticipadas debería contemplarse, y creo que en las últimas horas y días alguna persona más del Gobierno y del equipo del presidente se han incorporado a esa tesis", ha expresado el periodista.

En lo referente al Comité Federal del PSOE, Ferreras ha apuntado que "Pedro Sánchez y su círculo más cercano en el partido están convencidos de que lo tienen absolutamente todo controlado". "Ellos creen que el Comité General lo van a tener muy atado, y yo no creo que vaya a ser un comité federal especialmente sísmico", ha opinado el periodista.