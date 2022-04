La directora de la Fundación Civio, Eva Belmonte, ha acudido a El Objetivo para explicar por qué es tan importante la transparencia en los contratos públicos y el valor de revisar las adjudicaciones que se hicieron por la vía de emergencia durante la pandemia.

Así se ha podido saber, por ejemplo, que la empresa que más se llevó en 2020 de todas las administraciones públicas españolas se dedicaba a las bebidas, como puedes ver en el vídeo de más arriba. No al material sanitario, no al textil, siquiera. No: bebidas.

"¿Qué pasa? Tenía contactos, parte de la empresa estaba conectada y se dedicó a intermediar. No fabricaba, no. Lo único que hizo fue ser comisionista a lo grande", ha explicado Belmonte ante las preguntas de Ana Pastor. "Al final ahora eso hay que controlarlo todo, tenemos muchísimos contratos y muy, muy poca información".