¿Dónde ver el especial de El Objetivo de laSexta sobre la crisis energética si no tienes cerca una TV?

Este miércoles, Pastor dirige una edición especial en directo de 'El Objetivo' en la semana en la que se cumple el ultimátum dado por Donald Trump a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. Si no tienes una televisión cerca, te decimos cómo verlo.

La guerra en Irán cumple ya casi un mes: en la última semana, Donald Trump ha lanzado un ultimátum de 48 horas —que luego ha suavizado— para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz. Aunque Estados Unidos ha hablado de acuerdo, Irán ha asegurado que no hay pacto por ahora y que el precio del petróleo seguirá siendo alto hasta que se garantice la "estabilidad" de la región. Precisamente debido a la subida de los precios, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprobado un paquete de medidas anticrisis destinado a minimizar los efectos de esta crisis en los bolsillos de los ciudadanos.

Y es en este contexto donde llega 'Pánico energético', el último especial de 'El Objetivo' de Ana Pastor, que se emite este miércoles a partir de las 23:00h en laSexta. La periodista entrevista al portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, horas después de la última comparecencia de Sánchez defendiendo sus medidas anticrisis, en un programa en el que también estarán el exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo, la diputada de Más Madrid Tesh Sidi y el economista Gonzalo Bernardos.

Además de en televisión en directo, para todos aquellos que no tienen un televisor cerca en el momento de la emisión, pueden verlo también a través de atresplayer y de Antena 3 Internacional:

El último especial de 'El Objetivo' de Pastor se emitió la semana pasada, 'Frenar a Trump', con una entrevista al exministro socialista Javier Solana. Puedes volver a ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.