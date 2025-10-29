"Me han dado un abrazo y me he sentido reconfortada": Dolores tras su encuentro con la reina Letizia en el funeral por la DANA

Durante el funeral de Estado por las víctimas de la DANA, Dolores, que perdió a su marido y dos hijos, asegura que el abrazo y las palabras de la reina la reconfortaron profundamente.

Hace justo un año, la vida de Dolores cambió para siempre. El 29 de octubre de 2024, mientras estaba en el campo con su familia en Chiva, una riada arrasó su casa. En segundos, el agua se llevó a su marido y a dos de sus hijos ante sus propios ojos.

Doce meses después, el dolor sigue presente. Este miércoles, durante el funeral de Estado por las víctimas de la DANA, Dolores vivió un momento muy especial: se encontró con los reyes de España y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de que comenzara el acto oficial.

En declaraciones a Ana Pastor en Especial El Objetivo: Aniversario de la DANA, Dolores ha contado cómo se ha sentido reconfortada por el gesto de los monarcas: "Me han dado un abrazo y me he sentido realmente acompañada", ha asegurado.

Ha dicho también: "Le he dicho a la reina: '¿Sabe usted lo que es pedir unos hijos?' Los que somos padres sabemos el dolor que se siente, y más aún ver cómo se lleva a tu marido y a tus hijos delante de ti… y no poder hacer nada. La reina me escuchaba y me decía: 'Ánimo, sé fuerte, que eres fuerte'".

Ha destacado igualmente el apoyo del rey Felipe VI: "El rey igual, se acordaba de cuando me saludó la otra vez, y me ha reconfortado. Son buenas personas", ha asegurado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.